9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Этот видеоурок посвящен теме "Политический процесс в СССР в 1920-е годы. Образование СССР", которая входит в школьный курс истории за 9 класс. В ходе данной лекции учащиеся узнают о трудной ситуации, в которой оказалась партия большевиков, а также об основных политических процессах в СССР и построении нового государства.



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