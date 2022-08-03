WinkДетям9 класс. История РоссииРоссия в поисках перспектив (1917-1927 гг). Становление СССРПолитический процесс в СССР в 1920-е годы. Образование СССР
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
6.82020, Политический процесс в СССР в 1920-е годы. Образование СССР
Образовательные18+
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О сериале
Этот видеоурок посвящен теме "Политический процесс в СССР в 1920-е годы. Образование СССР", которая входит в школьный курс истории за 9 класс. В ходе данной лекции учащиеся узнают о трудной ситуации, в которой оказалась партия большевиков, а также об основных политических процессах в СССР и построении нового государства.
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