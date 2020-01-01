10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

На этом занятии мы познакомимся с темой Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика. Поговорим о политических изменениях, которые произошли в нашей стране за последние несколько лет, а именно о политических реформах в России. Дадим определен�ия парламентской и смешанной республике, охарактеризуем каждую из них, изучим их отличительные особенности.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Политические реформы в России 3 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.