Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика
Wink
Детям
10 класс. Обществознание
Политическая жизнь общества
Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика

10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

6.32020, Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика
Образовательные0+

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Сюжет

На этом занятии мы познакомимся с темой Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика. Поговорим о политических изменениях, которые произошли в нашей стране за последние несколько лет, а именно о политических реформах в России. Дадим определения парламентской и смешанной республике, охарактеризуем каждую из них, изучим их отличительные особенности.

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