WinkДетям10 класс. ОбществознаниеПолитическая жизнь обществаПолитические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика
10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн
6.32020, Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом занятии мы познакомимся с темой Политические реформы в России. Конституция РФ. Парламентская республика. Смешанная республика. Поговорим о политических изменениях, которые произошли в нашей стране за последние несколько лет, а именно о политических реформах в России. Дадим определен�ия парламентской и смешанной республике, охарактеризуем каждую из них, изучим их отличительные особенности.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Политические реформы в России 3 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.