9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

На уроке мы познакомимся с понятием политической партии, ее признаками, функциями и видами. Вы узнаете, чем политические партии отличаются от других общественных организаций, какую роль они играют в демократическом обществе, как связывают между собой общество и государство в рамках политического процесса.



