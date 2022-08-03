10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

WinkДетям10 класс. ОбществознаниеПолитическая жизнь обществаПолитические партии
На этом уроке мы изучим следующую тему Политические партии. Поговорим об основном инструменте и основном субъекте осуществления общественной власти о политических партиях. Дадим определение этому понятию, которое обозначает специализированную организационно упорядоченную группу, объединяющую наиболее активных приверженцев той или иной идеи и служащую для борьбы за завоевание и использование высшей политической власти, рассмотрим их особенности.
