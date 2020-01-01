Политическая система современного российского общества
Wink
Детям
11 класс. Обществознание
Политическое измерение современных обществ
Политическая система современного российского общества

11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

5.52020, Политическая система современного российского общества
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Из видеоурока Политическая система современного российского общества вы узнаете, как оценивается современная политическая система нашей страны. Яркие иллюстрации и подробные объяснения преподавателя помогут понять эту непростую тему. Вы сможете разобраться в том, как будет развиваться политическая система в дальнейшем.

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