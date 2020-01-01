WinkДетям11 класс. ОбществознаниеПолитическое измерение современных обществПолитическая система современного российского общества
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
5.52020, Политическая система современного российского общества
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Из видеоурока Политическая система современного российского общества вы узнаете, как оценивается современная политическая система нашей страны. Яркие иллюстрации и подробные объяснения преподавателя помогут понять эту непростую тему. Вы сможете разобраться в том, как будет развиваться политическая система в дальнейшем.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Политическая система современного российского общества 4 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.