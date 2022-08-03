WinkДетям9 класс. ОбществознаниеЧеловек. Государство. ПравоПолитическая культура и ее типы
9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
6.72020, Политическая культура и ее типы
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке мы познакомимся с понятием политической культуры, рассмотрим ее основные типы. Также вы узнаете, как уровень политической культуры населения оказывает влияние на функционирование политической системы общества, и какие факторы, в свою очередь, влияют на развитие политической культуры в обществе.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!