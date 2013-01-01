Полигон (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2013, Полигон. Серия 3
ТВ-шоу, Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Телепроект, изменивший представление граждан о российской армии. Это программа о современных военных разработках, новейших видах вооружения, средствах ведения боя, создателям проекта придeтся пройти "огонь", "воду" и медные трубы, а также научиться пользоваться различным снаряжением...
Сериал Полигон 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.