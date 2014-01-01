Полигон 2. Серия 10
Полигон 2
1-й сезон
10-я серия

Полигон 2 (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2014, Полигон 2. Серия 10
ТВ-шоу, Документальный12+

О сериале

Программа о современных военных разработках, новейших видах вооружения, средствах ведения боя и индивидуальной защиты. Инновационные разработки военно-промышленного комплекса открывают практически безграничные возможности. Однако гражданским лицам о них известно крайне мало.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу, Документальный
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг