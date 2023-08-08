Полезные советы от Джона Уилсона. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Полезные советы от Джона Уилсона
3-й сезон
2-я серия
8.12023, How to with John Wilson
Комедия, Документальный18+

Эта серия пока недоступна

Полезные советы от Джона Уилсона Сезон 3 Серия 2 сериал смотреть онлайн

О сериале

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.

Жанр
Комедия, Документальный
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полезные советы от Джона Уилсона»