8.12021, How to with John Wilson
Документальный, Комедия18+
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Полезные советы от Джона Уилсона (сериал, 2021) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и �горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.
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СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ДМРежиссёр
Джон
М. Уилсон
- ДМАктёр
Джон
М. Уилсон
- Актёр
Кайл
Маклоклен
- ДААктёр
Джастин
А. Мартелл
- СЛАктриса
Синтия
Ларсон
- ННАктёр
Нико
Нельсон
- РЛАктёр
Рон
Лоу
- ДПАктёр
Джон
Пицци
- ЭГСценарист
Элис
Грегори
- МКСценарист
Майкл
Коман
- КОСценарист
Коннер
О’Мэлли
- СОСценарист
Сьюзэн
Орлеан
- НФПродюсер
Нэйтан
Филдер
- КРПродюсер
Кларк
Райнкинг
- МКПродюсер
Майкл
Коман
- БМПродюсер
Брендан
МакХью
- АЛМонтажёр
Адам
Лок-Нортон
- СКМонтажёр
Саша
Крэвен