Полезные советы от Джона Уилсона (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.



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