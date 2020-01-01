Полезные советы от Джона Уилсона. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Полезные советы от Джона Уилсона
1-й сезон
4-я серия
8.12020, How to with John Wilson
Документальные, Комедии18+

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Полезные советы от Джона Уилсона (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал «встревоженного жителя Нью-Йорка» Джона Уилсона. Вас ждут увлекательные истории и неожиданные культурные наблюдения, которые покажут, как непредсказуема и горяча жизнь в центре Америки. Это полностью авторский проект: Уилсон выступает здесь в качестве сценариста, режиссера, оператора и продюсера.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Документальные

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полезные советы от Джона Уилсона»