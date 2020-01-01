Трансформация этики: как меняется социальная норма
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Детям
Полезные лекции для детей и родителей
1-й сезон
Трансформация этики: как меняется социальная норма

Полезные лекции для детей и родителей (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

6.12020, Трансформация этики: как меняется социальная норма
Образовательные0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Итоговая предрождественская лекция политолога Екатерины Шульман «Трансформация этики: как меняется социальная норма» будет посвящена тем изменениям, которые Пушкин назвал лучшими и прочнейшими: изменениям нравов. Как меняются представления общества о приемлемом и неприемлемом, высоком и низком, должном и предосудительном?
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