WinkДетямПолезные лекции для детей и родителей1-й сезонТрансформация этики: как меняется социальная норма
Полезные лекции для детей и родителей (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
6.12020, Трансформация этики: как меняется социальная норма
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 0+141 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 1
- 0+115 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 2
- 0+139 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 3
- 0+132 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 4
- 0+124 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 5
- 0+119 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 6
- 0+124 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 7
- 0+99 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 8
- 0+73 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 10
- 0+83 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 11
- 0+113 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 12
- 0+106 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 13
- 0+117 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 14
- 0+119 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сез�он 1 Серия 15
Сюжет
Итоговая предрождественская лекция политолога Екатерины Шульман «Трансформация этики: как меняется социальная норма» будет посвящена тем изменениям, которые Пушкин назвал лучшими и прочнейшими: изменениям нравов. Как меняются представления общества о приемлемом и неприемлемом, высоком и низком, должном и предосудительном?
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