Полезные лекции для детей и родителей (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сюжет

Итоговая предрождественская лекция политолога Екатерины Шульман «Трансформация этики: как меняется социальная норма» будет посвящена тем изменениям, которые Пушкин назвал лучшими и прочнейшими: изменениям нравов. Как меняются представления общества о приемлемом и неприемлемом, высоком и низком, должном и предосудительном?

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