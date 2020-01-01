Полезные ископаемые
Wink
Детям
3 класс. Окружающий мир
Взаимосвязь неживой и живой природы
Полезные ископаемые

3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

6.52020, Полезные ископаемые
Образовательные0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с полезными ископаемыми, которые можно добыть из горных пород и использовать для хозяйственных нужд.

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