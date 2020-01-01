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3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн
6.52020, Полезные ископаемые
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке мы познакомимся с полезными ископаемыми, которые можно добыть из горных пород и использовать для хозяйственных нужд.
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