3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

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На этом уроке мы познакомимся с полезными ископаемыми, которые можно добыть из горных пород и использовать для хозяйственных нужд.



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