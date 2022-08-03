Поколение Y или видеоблогеры как канал коммуникации (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Автор курса: Константин Волгапов — генеральный директор Players.

Константин Волгапов расскажет, кто такие видеоблогеры, почему работа с ними дает хорошие результаты и какие тренды существуют в этой сфере. Вы узнаете, как спланировать и реализовать эффективную рекламную кампанию в YouTube и Instagram, а также научитесь соблюдать баланс между интересами бренда и блогера и познакомитесь с успешными кейсами.

