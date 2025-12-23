Поколение «Ви». Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Поколение «Ви»
1-й сезон
2-я серия

Поколение «Ви» (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.22023, Поколение «Ви». Сезон 1. Серия 2
Фантастика, Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молодые супергерои Америки обучаются в специальном колледже, которым управляет компания Vought.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения, Драма
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поколение «Ви»»