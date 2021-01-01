8.22021, Generation
Драма, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Поколение (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Яркий сериал о молодежи в духе «Эйфории». Исполнительный продюсер проекта — Лина Данэм, создательница легендарных «Девочек». «Поколение» рассказывает о старшеклассниках, которые влюбляются, ругаются с родителями, пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью.
Сериал Поколение 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДБРежиссёр
Даниел
Барнз
- КАРежиссёр
Каталина
Агиляр Мастретта
- ЭАРежиссёр
Эндрю
Ан
- ЧНРежиссёр
Чиоке
Нассор
- НААктриса
Натанья
Александр
- ХИАктриса
Хлоя
Ист
- НМАктриса
Нава
Мау
- ЛМАктриса
Лукита
Максвелл
- УШАктёр
Ули
Шлезингер
- Актёр
Нэйтан
Стюарт-Джарретт
- ЧСАктёр
Чейз
Суи Уондерс
- Актёр
Джастис
Смит
- МПАктриса
Марта
Плимптон
- ЛДСценарист
Лина
Данэм
- ДБСценарист
Даниел
Барнз
- ДБПродюсер
Даниел
Барнз
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- ШКХудожница
Ширли
Курата
- ДАХудожник
Дэвид
А. Кук
- АБМонтажёр
Адам
Барр
- ДФМонтажёр
Дебра
Ф. Симона
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- ШПОператор
Шон
Портер
- ЗДКомпозитор
Закари
Доуз