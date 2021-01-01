Поколение. Серия 1. Серия 14
Wink
Сериалы
Поколение
1-й сезон
14-я серия
8.22021, Generation
Драмы, Комедии18+

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Поколение (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Яркий сериал о молодежи в духе «Эйфории». Исполнительный продюсер проекта — Лина Данэм, создательница легендарных «Девочек». «Поколение» рассказывает о старшеклассниках, которые влюбляются, ругаются с родителями, пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью.

Сериал Поколение 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Поколение»

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