Яркий сериал о молодежи в духе «Эйфории». Исполнительный продюсер проекта — Лина Данэм, создательница легендарных «Девочек». «Поколение» рассказывает о старшеклассниках, которые влюбляются, ругаются с родителями, пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью.

