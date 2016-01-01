Поколение Икс (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный мини-сериал от National Geographic посвящен выдающимся людям, рожденным с 1961-го и 1981-й год. Из чего складывалось мировоззрение этого поколения? Что послужило вдохновением для совершенных героями открытий? Как достижения поколения Икс повлияли на потомков?



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