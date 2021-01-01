Поколение аферистов (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Поколение аферистов. Сезон 1. Серия 9
Поколение аферистов
1-й сезон
9-я серия
6.82021, Generation Hustle
Документальный, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал о жажде наживы. «Поколение аферистов» показывает механику беззастенчивых махинаций, которые проворачивают молодые и амбициозные люди в погоне за славой и богатством. В эпоху социальных сетей дозволено многое, а значит в борьбе за роскошный статус все средства хороши. Смешной, дерзкий и немного шокирующий сериал расскажет, как далеко виртуозы красивой жизни могут зайти. Ведь денег много не бывает!

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb