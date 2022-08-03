Поколение аферистов (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Документальный сериал о жажде наживы. «Поколение аферистов» показывает механику беззастенчивых махинаций, которые проворачивают молодые и амбициозные люди в погоне за славой и богатством. В эпоху социальных сетей дозволено многое, а значит в борьбе за роскошный статус все средства хороши. Смешной, дерзкий и немного шокирующий сериал расскажет, как далеко виртуозы красивой жизни могут зайти. Ведь денег много не бывает!

