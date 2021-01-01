Поколение аферистов. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Поколение аферистов
1-й сезон
7-я серия
6.82021, Generation Hustle
Документальные, Криминал18+

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Поколение аферистов (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал о жажде наживы. «Поколение аферистов» показывает механику беззастенчивых махинаций, которые проворачивают молодые и амбициозные люди в погоне за славой и богатством. В эпоху социальных сетей дозволено многое, а значит в борьбе за роскошный статус все средства хороши. Смешной, дерзкий и немного шокирующий сериал расскажет, как далеко виртуозы красивой жизни могут зайти. Ведь денег много не бывает!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Документальные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb