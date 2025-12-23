Покерфейс. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Покерфейс
2-й сезон
1-я серия

Покерфейс (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2023, Покерфейс. Сезон 2. Серия 1
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Криминальный драматический сериал «Покерфейс» — перевернутый детектив: преступник известен с самого начала, вопрос лишь в том, как главная героиня раскроет правду.

У Чарли Кейл редкий дар — она всегда знает, когда ей лгут. После трагической смерти подруги героиня оказывается втянутой в опасную игру и вынуждена пуститься в бега. Путешествуя по Америке, Чарли в каждом новом городе сталкивается с преступлениями, но всякий раз находит способы вывести преступников на чистую воду.

Если вы скучаете по атмосфере детективов 1960-1970-х годов, любите тонкий юмор и цените ярких интересных героев, не пропустите «Покерфейс». Смотреть этот сериал стоит и ради игры харизматичной Наташи Лионн, которая привнесла в образ Чарли Кейл ироничный шарм и дерзкое обаяние.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Покерфейс»