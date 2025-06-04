Поиски. Сезон 1. Серия 1
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Поиски (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Поиски. Сезон 1. Серия 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Габи вместе со своей командой ищет пропавших людей, которых не смогла разыскать полиция. Никто не знает, что в расследованиях женщине помогает преступник, которого она держит в своем подвале. Именно он похитил Габи, когда ей было 16 лет, но она смогла вырваться из заточения и взять его в заложники.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb