Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Автор курса: Дмитрий Калаев — директор акселератора ФРИИ.

Курс посвящен разным этапам инвестирования. Дмитрий Калаев объяснит, как подготовиться к деловой встрече с инвестором и успешно провести переговоры, а также — подскажет, как выбрать инвестиционный фонд и оценить привлекате�льность компании.



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