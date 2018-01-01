Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Автор курса: Дмитрий Калаев — директор акселератора ФРИИ.

Курс посвящен разным этапам инвестирования. Дмитрий Калаев объяснит, как подготовиться к деловой встрече с инвестором и успешно провести переговоры, а также — подскажет, как выбрать инвестиционный фонд и оценить привлекательность компании.

