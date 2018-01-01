Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров. Серия 3
Wink
Детям
Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров
1-й сезон
3-я серия

Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Поиск инвестиций: от оценки рынка до проведения переговоров. Серия 3
Образовательные, Образовательные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Автор курса: Дмитрий Калаев — директор акселератора ФРИИ.
Курс посвящен разным этапам инвестирования. Дмитрий Калаев объяснит, как подготовиться к деловой встрече с инвестором и успешно провести переговоры, а также — подскажет, как выбрать инвестиционный фонд и оценить привлекательность компании.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Финансы, Образовательные

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