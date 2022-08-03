WinkДетям10 класс. ЛитератураРусская литература первой четверти XIX векаПоэзия русского романтизма. К.Н. Батюшков
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
5.92020, Поэзия русского романтизма. К.Н. Батюшков
Образовательные18+
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О сериале
Тема нашего сегодняшнего урока – творчество Константина Николаевича Батюшкова. Мы остановимся на некоторых произведениях этого поэта («Мечта», «Послание И.М. Муравьеву-Апостолу», «Мои пенаты») и попытаемся извлечь из них самые значительные романтические темы, потому что в историю русской поэзии Батюшков вошел как один из первых русских романтиков. Познакомимся с такими понятиями, как элегия и послание.
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