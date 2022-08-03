WinkДетям10 класс. ЛитератураРусская литература первой четверти XIX векаПоэзия русского романтизма. К.Ф. Рылеев
10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
5.92020, Поэзия русского романтизма. К.Ф. Рылеев
Образовательные18+
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О сериале
Тема сегодняшнего урока – поэзия русского романтизма, творчество Кондратия Федоровича Рылеева. Мы познакомимся с такими понятиями как «дума», «ода», «сатира». Проанализируем некоторые произведения Рылеева: послание «Пустыня», элегия «К N. N.», оды «Видение» и «Гражданское мужество», сатира «Гражданин».
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