10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Тема сегодняшнего урока – поэзия русского романтизма, творчество Кондратия Федоровича Рылеева. Мы познакомимся с такими понятиями как «дума», «ода», «сатира». Проанализируем некоторые произведения Рылеева: послание «Пустыня», элегия «К N. N.», оды «Видение» и «Гражданское мужество», сатира «Гражданин».



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

