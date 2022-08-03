Поэзия русского романтизма. К.Ф. Рылеев
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Детям
10 класс. Литература
Русская литература первой четверти XIX века
Поэзия русского романтизма. К.Ф. Рылеев

10 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

5.92020, Поэзия русского романтизма. К.Ф. Рылеев
Образовательные18+

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О сериале

Тема сегодняшнего урока – поэзия русского романтизма, творчество Кондратия Федоровича Рылеева. Мы познакомимся с такими понятиями как «дума», «ода», «сатира». Проанализируем некоторые произведения Рылеева: послание «Пустыня», элегия «К N. N.», оды «Видение» и «Гражданское мужество», сатира «Гражданин».

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Жанр
Образовательные
Время
24 мин / 00:24

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