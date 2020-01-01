11 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 15 серия 1 смотреть онлайн

Поэзия 60-х-70-х годов: Галич
Поэзия 60-х-70-х годов: Галич

Сегодня на уроке мы поговорим о поэзии 196070-х годов познакомимся с понятиями бардовой поэзии и авторской песни узнаем о жизни и творчестве Галича.

