Поэма о Шанъян (сериал, 2021) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Историческая драма о Ван Сюань, девушке из вымышленной китайской династии Чен, которой пришлось пожертвовать своими чувствами ради благополучия семьи. На протяжении многих поколений в Китае идут дворцовые интриги, в которых за власть сражаются кланы Ван и Се. Молодая Ван Сюань, племянница императора, безумно влюблена в принца Цзытаня, но им не суждено связать свои судьбы браком. Вместо этого ее выдают замуж за генерала Сяо Ци. Их шаткий союз осложняет политическая ситуация в стране, но постепенно между ними начинают возникать подлинные чувства. Как сложится судьба героев, узнаете из дорамы «Поэма о Шанъян» (2021), посмотрев ее в видеосервисе Wink онлайн с русской озвучкой.





Сериал Поэма о Шанъян 1 сезон 54 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.