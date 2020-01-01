WinkДетям8 класс. ГеографияМоря, внутрение воды и водные ресурсыПодземные воды, ледники, многолетняя мерзлота
8 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 5 смотреть онлайн
6.32020, Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Видеоурок на тему «Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота» посвящен базовым вопросам географии по программе 8-го класса. Вы узнаете об основных определениях, раскрывающих эту тему. На карте вы увидите основные регионы размещения ледников вечной мерзлоты, узнаете, как она повлияла на формирование рек, почв и какое влияние оказывает на хозяйственную деятельность человека.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота 6 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.