Подземелье вкусностей (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2024, Подземелье вкусностей. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фэнтези18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Искатели приключений отправляются в проклятое подземное королевство, чтобы спасти своего товарища и по дороге устраивают настоящий хаос.
СтранаЯпония
ЖанрКомедия, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ЁМРежиссёр
Ёсихиро
Миядзима
- СХАктриса
Саори
Хаями
- ДСАктёр
Дэмиен
С. Хаас
- ХНАктёр
Хироси
Нака
- СЧАктёр
СонВон
Чо
- АТАктриса
Асуна
Томари
- СМАктёр
Сатоси
Миками
- ЭРАктриса
Эмили
Радд
- КМАктёр
Кэйси
Монгилло
- ССАктриса
Саяка
Сэнбонги
- НХСценарист
Нанами
Хигути
- КУСценарист
Кимико
Уэно
- ЮССценарист
Ю
Сато
- МЁМонтажёр
Масато
Ёситакэ
- ЯМКомпозитор
Ясунори
Мицуда