Подземелье вкусностей. Сезон 1. Серия 1
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Подземелье вкусностей
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Подземелье вкусностей (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2024, Подземелье вкусностей. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Фэнтези18+

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О сериале

Искатели приключений отправляются в проклятое подземное королевство, чтобы спасти своего товарища и по дороге устраивают настоящий хаос.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb