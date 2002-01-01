Подземелье Токио (сериал, 2002) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сэцуна всю жизнь тренировал навыки в боевых искусствах и прослыл в школе отчаянным бойцом. Перейдя в старшую школу, он мечтает о подружке. Однако в первый же день парень ввязывается в драку, хоть и по благородным мотивам, но репутация испорчена, и девушки сторонятся хулигана. Вернувшись домой, Сэцуна обнаруживает у себя дома двух весьма симпатичных незнакомок. Девушки сбежали из Подземелья — целого мира, скрытого глубоко под Токио, обитатели которого обладают властью над стихиями и различными природными явлениями. Беглянки нашли в доме парня временное убежище, но за ними уже явились преследователи.



