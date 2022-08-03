WinkДетямПодземелье Токио1-й сезон10-я серия
8.52002, Tokyo Undreground
Мелодрама, Фэнтези12+
Подземелье Токио (сериал, 2002) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Сэцуна всю жизнь тренировал навыки в боевых искусствах и прослыл в школе отчаянным бойцом. Перейдя в старшую школу, он мечтает о подружке. Однако в первый же день парень ввязывается в драку, хоть и по благородным мотивам, но репутация испорчена, и девушки сторонятся хулигана. Вернувшись домой, Сэцуна обнаруживает у себя дома двух весьма симпатичных незнакомок. Девушки сбежали из Подземелья — целого мира, скрытого глубоко под Токио, обитатели которого обладают властью над стихиями и различными природными явлениями. Беглянки нашли в доме парня временное убежище, но за ними уже явились преследователи.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ХДРежиссёр
Хаято
Датэ
- ТСАктёр
Томокадзу
Сэки
- КМАктриса
Каору
Морота
- ХНАктриса
Харухи
Нанао
- СХАктёр
Соитиро
Хоси
- АКАктриса
Акико
Кимура
- ССАктёр
Сигэнори
Соя
- ДНАктриса
Дзюнко
Нода
- ИОАктриса
Икуэ
Отани
- КСАктриса
Каору
Сасадзима
- СМАктёр
Синъитиро
Мики
- КССценарист
Кацуюки
Сумидзава
- МЁСценарист
Митико
Ёкотэ
- АЯСценарист
Акацуки
Яматоя
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- Актриса дубляжа
Марина
Волкова
- ИЕАктриса дубляжа
Ирина
Евтягина
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- МИХудожница
Мио
Иссики
- АТКомпозитор
Акифуми
Тада