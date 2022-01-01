8.32022, Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall
Документальный, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Подводное течение: Исчезновение Ким Валль (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Проект о нашумевшем исчезновении журналистки Ким Валль. Она пропала без вести в 2017 году. Последний раз женщину видели на лодке вместе с предпринимателем Петером Мадсеном, у которого журналистка должна была взять интервью. Ее тело нашли спустя 11 дней в море.
Сериал Подводное течение: Исчезновение Ким Валль 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
КачествоFull HD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb