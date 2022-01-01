Подводное течение: Исчезновение Ким Валль (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Подводное течение: Исчезновение Ким Валль. Сезон 1. Серия 2
Подводное течение: Исчезновение Ким Валль
1-й сезон
2-я серия
8.32022, Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall
Документальный, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Проект о нашумевшем исчезновении журналистки Ким Валль. Она пропала без вести в 2017 году. Последний раз женщину видели на лодке вместе с предпринимателем Петером Мадсеном, у которого журналистка должна была взять интервью. Ее тело нашли спустя 11 дней в море.

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb