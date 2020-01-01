WinkСериалыПодводная лодка2-й сезон8-я серия
Подводная лодка (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
8.12020, Das Boot
Драма, Военный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Захватывающий военный сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году после того, как союзникам удается разгадать код «Энигма». Главные герои – подводники, оказавшиеся в центре военных столкновений и жестоких испытаний.
Сериал Подводная лодка 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДГРежиссёр
Деннис
Ганзель
- Режиссёр
Андреас
Прохаска
- ХШРежиссёр
Ханс
Штайнбихлер
- МГРежиссёр
Маттиас
Гласнер
- Актёр
Франц
Динда
- Актёр
Том
Влашиха
- РОАктёр
Рик
Окон
- РБАктёр
Райнер
Бок
- Актёр
Леонард
Шайхер
- Актёр
Тьерри
Фремон
- ПКАктёр
Пьер
Кивитт
- ФЖАктриса
Флер
Жеффрие
- РШАктёр
Роберт
Штадлобер
- ТССценарист
Тони
Сэйнт
- НПХудожник
Ник
Палмер
- АФОператор
Армин
Френцен
- ДХОператор
Дэвид
Хиггс
- МВКомпозитор
Матиас
Вебер