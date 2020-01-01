Подводная лодка (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Захватывающий военный сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году после того, как союзникам удается разгадать код «Энигма». Главные герои – подводники, оказавшиеся в центре военных столкновений и жестоких испытаний.



