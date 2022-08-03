Подводная лодка. Сезон 1. Серия 1
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Подводная лодка (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.12018, Das Boot
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Захватывающий военный сериал, вдохновленный одноименным фильмом 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году после того, как союзникам удается разгадать код «Энигма». Главные герои – подводники, оказавшиеся в центре военных столкновений и жестоких испытаний.

Страна
Германия, Чехия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Подводная лодка»