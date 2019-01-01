Подсказки Бульки для всех. Сезон 1. Серия 201
Wink
Детям
Подсказки Бульки для всех
1-й сезон
201-я серия

Подсказки Бульки для всех (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 201 смотреть онлайн

2019, Blue's Clues & You
Мультсериалы6+

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Сюжет

В «Подсказках Бульки для всех» очаровательный щенок Булька приглашает зрителей вместе с ней и Джошем разгадать загадку. С каждым следом лапки зрители, общаясь с Джошем и Булькой, пытаются понять, что означают ее подсказки.

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Информация

Страна
США
Жанры
Мультсериалы

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