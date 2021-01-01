Подруги (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Они четыре подружки. У каждой из них есть свое понимание о счастье. Зебо посвятила жизнь семье и детям, Окила хочеть стать ученым, Адолат стремиться к высоким должностям, Ёкутхон же хочет стать успешным предпринимателем. Но не всегда мечты сбываются. Для этого нужно бороться, трудиться и преодолевать трудности.



