Подруги. Сезон 1. Серия 14
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Подруги (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

8.32021, Dugonajonlar
Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Они четыре подружки. У каждой из них есть свое понимание о счастье. Зебо посвятила жизнь семье и детям, Окила хочеть стать ученым, Адолат стремиться к высоким должностям, Ёкутхон же хочет стать успешным предпринимателем. Но не всегда мечты сбываются. Для этого нужно бороться, трудиться и преодолевать трудности.

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