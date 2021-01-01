Подруги. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Подруги
1-й сезон
13-я серия

Подруги (сериал, 2021) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

8.32021, Dugonajonlar
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Они четыре подружки. У каждой из них есть свое понимание о счастье. Зебо посвятила жизнь семье и детям, Окила хочеть стать ученым, Адолат стремиться к высоким должностям, Ёкутхон же хочет стать успешным предпринимателем. Но не всегда мечты сбываются. Для этого нужно бороться, трудиться и преодолевать трудности.

Сериал Подруги 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Узбекистан
Жанр
Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг