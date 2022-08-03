Подросток: кто это?
Wink
Детям
5 класс. Обществознание
Человек
Подросток: кто это?

5 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22020, Подросток: кто это?
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Понятие возраста. На этом уроке мы постараемся обсудить такие важные вопросы, как разница в возрасте. Что такое подростковый возраст? Какие проблемы волнуют подростков? Что нужно, чтобы сложности и особенности возраста не мешали межличностным отношениям.

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Жанр
Образовательные
Время
9 мин / 00:09

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