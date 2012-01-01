Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон8-я серия
2012, Под прикрытием. 8 серия
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Резвов в тюрьме встречает Мурзу - человека из далекого прошлого, который явно что-то скрывает. Так же Резвов сомневается, что он имеет право заставлять Веру ждать, пока он отсидит свой срок. В это время Атальянц по наводке ФСБ выходит на след приезжих киллеров. Куба готовит празднование дня рождения дочери и отказывается слушать Глотова, который предупреждает его об опасности покушения. Во время праздника Атальянц в последний момент замечает киллера, который целится в Кубу…
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев