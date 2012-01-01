Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Резвов в тюрьме встречает Мурзу - человека из далекого прошлого, который явно что-то скрывает. Так же Резвов сомневается, что он имеет право заставлять Веру ждать, пока он отсидит свой срок. В это время Атальянц по наводке ФСБ выходит на след приезжих киллеров. Куба готовит празднование дня рождения дочери и отказывается слушать Глотова, который предупреждает его об опасности покушения. Во время праздника Атальянц в последний момент замечает киллера, который целится в Кубу…



