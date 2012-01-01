Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В Абхазии Атальянц и Резвов вскрывают серию обманов, доказав таким образом Кубе, что винное производство и хитро разработанный план по перевозке бутылок через границу партнеры Кубы используют для транспортировки наркотиков. Куба замышляет страшную месть. В это время Кира на встрече выпускников с помощью свой «заклятой подружки» Яны попадает в неприятную историю, которая может закончиться смертью ее одноклассника…



Сериал Под прикрытием 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.