У жены Кубы есть какая-то тайна, у сына Кубы проблемы с наркотиками, а отношения его дочери Киры и Атальянца становятся слишком серьезными… Глотов «открывает глаза» Кубе на роман дочери, и Куба вынужден принять экстренные меры. Он отправляет Атальянца и Резвова в Абхазию присматривать за винным заводом, где все не так хорошо, как докладывают об этом абхазские партнеры Кубы.

