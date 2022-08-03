WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон5-я серия
Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2012, Под прикрытием. 5 серия
Боевик18+
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О сериале
У жены Кубы есть какая-то тайна, у сына Кубы проблемы с наркотиками, а отношения его дочери Киры и Атальянца становятся слишком серьезными… Глотов «открывает глаза» Кубе на роман дочери, и Куба вынужден принять экстренные меры. Он отправляет Атальянца и Резвова в Абхазию присматривать за винным заводом, где все не так хорошо, как докладывают об этом абхазские партнеры Кубы.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев