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Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Под прикрытием. 5 серия
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

У жены Кубы есть какая-то тайна, у сына Кубы проблемы с наркотиками, а отношения его дочери Киры и Атальянца становятся слишком серьезными… Глотов «открывает глаза» Кубе на роман дочери, и Куба вынужден принять экстренные меры. Он отправляет Атальянца и Резвова в Абхазию присматривать за винным заводом, где все не так хорошо, как докладывают об этом абхазские партнеры Кубы.

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием»