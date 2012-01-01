Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

У Атальянца начинается опасный для всех роман с Кирой, дочерью Кубы. Кондратенко угрожает арестом Резвову и Смоле, но реальных зацепок у него нет. Глотов, начальник службы безопасности Кубы, с самого начала не доверяет Резвову и Атальянцу и хочет вывести их на чистую воду. Глотов анонимно связывается с Кондратенко и умело провоцирует того на похищение Веры. Резвов, Атальянц и Смола мчатся спасать девушку – и чуть было не попадают в ловушку Кондратенко. Вера спасена, а Кондратенко ждет неприятная встреча с Хромовым, координатором ФСБ…



Сериал Под прикрытием 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.