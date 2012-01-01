WinkСериалыПод прикрытием1-й сезон4-я серия
Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2012, Под прикрытием. 4 серия
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У Атальянца начинается опасный для всех роман с Кирой, дочерью Кубы. Кондратенко угрожает арестом Резвову и Смоле, но реальных зацепок у него нет. Глотов, начальник службы безопасности Кубы, с самого начала не доверяет Резвову и Атальянцу и хочет вывести их на чистую воду. Глотов анонимно связывается с Кондратенко и умело провоцирует того на похищение Веры. Резвов, Атальянц и Смола мчатся спасать девушку – и чуть было не попадают в ловушку Кондратенко. Вера спасена, а Кондратенко ждет неприятная встреча с Хромовым, координатором ФСБ…
Сериал Под прикрытием 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Гурам
Баблишвили
- Актёр
Владислав
Котлярский
- СТАктриса
Софья
Торосян
- МВАктёр
Максим
Важов
- Актриса
Карина
Разумовская
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ЭРАктёр
Эдуард
Рябинин
- ДПАктёр
Дмитрий
Проданов
- ОКСценарист
Олег
Керенцев
- НВСценарист
Нелли
Высоцкая
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- БЧПродюсер
Баграт
Челабян
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев