Под прикрытием (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Под прикрытием. 4 серия
Боевик18+

У Атальянца начинается опасный для всех роман с Кирой, дочерью Кубы. Кондратенко угрожает арестом Резвову и Смоле, но реальных зацепок у него нет. Глотов, начальник службы безопасности Кубы, с самого начала не доверяет Резвову и Атальянцу и хочет вывести их на чистую воду. Глотов анонимно связывается с Кондратенко и умело провоцирует того на похищение Веры. Резвов, Атальянц и Смола мчатся спасать девушку – и чуть было не попадают в ловушку Кондратенко. Вера спасена, а Кондратенко ждет неприятная встреча с Хромовым, координатором ФСБ…

Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

