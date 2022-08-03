Под куполом (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, завоевавшая любовь зрителей. В один далеко не прекрасный день обычный американский городок оказывается отрезан от мира невидимым силовым барьером. Никто не понимает природу загадочного купола, а самое главное — неясно, что с ним делать. Вдруг он никогда не исчезнет?

