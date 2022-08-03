Под куполом. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Под куполом
2-й сезон
4-я серия

Под куполом (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.72014, Under the Dome
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, завоевавшая любовь зрителей. В один далеко не прекрасный день обычный американский городок оказывается отрезан от мира невидимым силовым барьером. Никто не понимает природу загадочного купола, а самое главное — неясно, что с ним делать. Вдруг он никогда не исчезнет?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под куполом»